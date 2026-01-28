«Я всегда за кем-то гонюсь, а за мной — никто?» Джокович осадил журналиста на AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович посчитал неуважительным вопрос журналиста на Australian Open — 2026 о его гонке за другими игроками.

— На старте карьеры вы гнались за Роджером и Рафой в борьбе за титулы, сейчас – за Янником и Карлосом.

— Я гонюсь за Янником и Карлосом? В каком плане?

— В борьбе за титулы «Большого шлема».

— То есть я всегда за кем-то гонюсь, а за мной – никто?

— Тем временем вы выиграли 24 «Шлема»…

— Спасибо, иногда стоит об этом вспоминать.

— Можно сравнить то время, когда вы гнались за Роджером и Рафой, с тем, когда все «Шлемы» забирают Янник и Карлос?

— Мне кажется неуважительным, как вы упускаете то, что было посередине. А это около 15 лет, когда я доминировал на «Шлемах». Важно упомянуть об этом. Не чувствую, что я гонюсь… Роджер и Рафа всегда будут моими главными соперниками. Я безмерно уважаю то, что делают Янник и Карлос и будут делать ещё 10-20 лет, только богу известно, сколько они ещё будут играть. Но это естественный цикл в спорте, всегда будут две суперзвезды, может, будет и третья. Тогда я буду болеть за неё, потому что сам вначале был тем третьим. Однако такие противостояния идут на пользу спорту.

Что касается меня, то не считаю, что гонюсь за кем-то. Я пишу собственную историю. И ясно давал понять, что моя цель – дойти до финала, особенно на «Шлемах». «Шлемы» — одна из главных причин, почему я продолжаю играть. Больше нечего сказать. Действительно ли они сейчас лучше меня и большинства остальных? Да. Они показывают феноменальный уровень. Но это не значит, что я выброшу белый флаг. Я буду бороться до последнего мяча и делать всё, чтобы бросить им вызов, — сказал Джокович на пресс-конференции.