Синнер рассказал, как изменилась его жизнь после победы над Джоковичем на AO-2024

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как изменилась его жизнь после победы над сербом Новаком Джоковичем на Australian Open — 2024.

«Когда делаешь шаг вперёд, выходишь в финал «Большого шлема», обыгрываешь Новака, жизнь, конечно, немного меняется. Но в то же время надо делать это снова и снова, а это очень тяжело. Это один из главных вызовов в нашем виде спорта. Здорово, что Новак до сих пор играет на очень высоком уровне. В «Больших шлемах» против Новака всегда очень тяжело. Посмотрим, что будет. Конечно, что-то изменилось, но лично я всё тот же», — сказал Синнер на пресс-конференции.