Звонарёва/Сибахара — Бирелл/Гибсон, результат матча 28 января 2026, счет 2:1, 1/4 Australian Open – 2026, парный разряд

Вера Звонарёва и японка Сибахара вышли в 1/2 финала парного разряда Australian Open
Российская теннисистка Вера Звонарёва и японка Эна Сибахара, выступающие в женском парном разряде Australian Open – 2026, вышли в полуфинальную стадию турнира, обыграв в четвертьфинале австралийский дуэт Кимберли Бирелл/Талия Гибсон со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7
4 		7 7 5
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты. За время матча Сибахара и Звонарёва выполнили три подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогли реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Пара Бирелл/Гибсон сделала в игре три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале женского парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 Звонарёва и Сибахара сыграют с бельгийской-китайским дуэтом Элисе Мертенс/Чжан Шуай.

Сетка Australain Open - 2026 в женском парном разряде
Календарь Australan Open - 2026 в женском парном разряде
