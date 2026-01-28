Елена Веснина: не сомневаюсь, что Звонарёва может выиграть Australian Open в паре
Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина выразила уверенность в том, что россиянке Вере Звонарёвой, выступающей на Australian Open — 2026 в парном разряде с японкой Эной Сибахарой, под силу выиграть турнир.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|7
|
|7 7
|5
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон
«Невероятное достижение, что Вера продолжает находить в себе силы не то что играть, но побеждать и мотивировать себя. В прошлом у неё была успешная карьера и в одиночном разряде. Её достижения восхищают! Я вообще не сомневаюсь, что она может выиграть Australian Open в паре. У неё огромный опыт, есть история побед. Всё будет зависеть от того, как Вера с напарницей будут друг друга поддерживать и с кем будут играть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
