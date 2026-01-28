Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина: не сомневаюсь, что Звонарёва может выиграть Australian Open в паре

Елена Веснина: не сомневаюсь, что Звонарёва может выиграть Australian Open в паре
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина выразила уверенность в том, что россиянке Вере Звонарёвой, выступающей на Australian Open — 2026 в парном разряде с японкой Эной Сибахарой, под силу выиграть турнир.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7
4 		7 7 5
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон

«Невероятное достижение, что Вера продолжает находить в себе силы не то что играть, но побеждать и мотивировать себя. В прошлом у неё была успешная карьера и в одиночном разряде. Её достижения восхищают! Я вообще не сомневаюсь, что она может выиграть Australian Open в паре. У неё огромный опыт, есть история побед. Всё будет зависеть от того, как Вера с напарницей будут друг друга поддерживать и с кем будут играть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Материалы по теме
41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО
41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android