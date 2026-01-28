Елена Веснина: не сомневаюсь, что Звонарёва может выиграть Australian Open в паре

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина выразила уверенность в том, что россиянке Вере Звонарёвой, выступающей на Australian Open — 2026 в парном разряде с японкой Эной Сибахарой, под силу выиграть турнир.

«Невероятное достижение, что Вера продолжает находить в себе силы не то что играть, но побеждать и мотивировать себя. В прошлом у неё была успешная карьера и в одиночном разряде. Её достижения восхищают! Я вообще не сомневаюсь, что она может выиграть Australian Open в паре. У неё огромный опыт, есть история побед. Всё будет зависеть от того, как Вера с напарницей будут друг друга поддерживать и с кем будут играть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.