Кафельников высказался о выходе Звонарёвой в полуфинал Australian Open в парном разряде
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выход российской теннисистки Веры Звонарёвой в полуфинал женского парного разряда Australian Open – 2026. Звонарёва выступает на турнире в паре с японкой Эной Сибахарой. В матче 1/4 финала они обыграли австралийский дуэт Кимберли Бирелл/Талия Гибсон (6:4, 6:7 (3:7), 7:5).
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|7
|
|7 7
|5
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон
«Я рад за Веру, что она играет и получает удовольствие. Чему тут удивляться? В наше время удивляться ничему уже нельзя. Можно и так расценивать, что это пример для более молодого поколения. Я не слежу за соперницами, но я хочу, чтобы у Веры всё получилось», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
