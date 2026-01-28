Кафельников высказался о выходе Звонарёвой в полуфинал Australian Open в парном разряде

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выход российской теннисистки Веры Звонарёвой в полуфинал женского парного разряда Australian Open – 2026. Звонарёва выступает на турнире в паре с японкой Эной Сибахарой. В матче 1/4 финала они обыграли австралийский дуэт Кимберли Бирелл/Талия Гибсон (6:4, 6:7 (3:7), 7:5).

«Я рад за Веру, что она играет и получает удовольствие. Чему тут удивляться? В наше время удивляться ничему уже нельзя. Можно и так расценивать, что это пример для более молодого поколения. Я не слежу за соперницами, но я хочу, чтобы у Веры всё получилось», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.