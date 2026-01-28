Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников высказался о выходе Звонарёвой в полуфинал Australian Open в парном разряде

Кафельников высказался о выходе Звонарёвой в полуфинал Australian Open в парном разряде
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выход российской теннисистки Веры Звонарёвой в полуфинал женского парного разряда Australian Open – 2026. Звонарёва выступает на турнире в паре с японкой Эной Сибахарой. В матче 1/4 финала они обыграли австралийский дуэт Кимберли Бирелл/Талия Гибсон (6:4, 6:7 (3:7), 7:5).

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7
4 		7 7 5
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон

«Я рад за Веру, что она играет и получает удовольствие. Чему тут удивляться? В наше время удивляться ничему уже нельзя. Можно и так расценивать, что это пример для более молодого поколения. Я не слежу за соперницами, но я хочу, чтобы у Веры всё получилось», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО
41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android