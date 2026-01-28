Рыбакина — первый игрок с несколькими победами над Швёнтек в рамках одного ТБШ
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой теннисисткой в туре, которой удалось одержать несколько побед над полькой Игой Швёнтек в рамках одиночного разряда одного турнира «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Казахстанская теннисистка обыграла Швёнтек в четвертьфинальном матче Australian Open – 2026 со счётом 7:5, 6:1.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ранее Рыбакина победила польку в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии – 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, а сама Рыбакина на том турнире дошла до финала, где уступила белоруске Арине Соболенко (6:4, 3:6, 4:6).
За право сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Елена Рыбакина поспорит с американкой Джессикой Пегулой.
