Теннис

Рыбакина — первый игрок с несколькими победами над Швёнтек в рамках одного ТБШ
Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой теннисисткой в туре, которой удалось одержать несколько побед над полькой Игой Швёнтек в рамках одиночного разряда одного турнира «Большого шлема», сообщает Opta Ace. Казахстанская теннисистка обыграла Швёнтек в четвертьфинальном матче Australian Open – 2026 со счётом 7:5, 6:1.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее Рыбакина победила польку в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии – 2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, а сама Рыбакина на том турнире дошла до финала, где уступила белоруске Арине Соболенко (6:4, 3:6, 4:6).

За право сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Елена Рыбакина поспорит с американкой Джессикой Пегулой.

