«Почему бы и нет!» Селиваненко — о возможной победе Веры Звонарёвой на Australian Open

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко допустил, что россиянка Вера Звонарёва способна отобраться в финал Australian Open в парном разряде после победы в четвертьфинальном матче в дуэте с японкой Эной Сибахарой.

«Вера искренне любит теннис и получает удовольствие от самой игры. Сегодняшний почти трёхчасовой матч наглядный тому пример. Её выступление на похожем этапе карьеры в одном ряду с такими выдающимися игроками, как Энди Маррей, Стэн Вавринка, Винус Уильямс. Что касается предстоящего полуфинала, то в паре в принципе сложно что-то загадывать, но почему бы и нет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.