Теннис

«Почему бы и нет!» Селиваненко — о возможной победе Веры Звонарёвой на Australian Open

«Почему бы и нет!» Селиваненко — о возможной победе Веры Звонарёвой на Australian Open
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко допустил, что россиянка Вера Звонарёва способна отобраться в финал Australian Open в парном разряде после победы в четвертьфинальном матче в дуэте с японкой Эной Сибахарой.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7
4 		7 7 5
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон

«Вера искренне любит теннис и получает удовольствие от самой игры. Сегодняшний почти трёхчасовой матч наглядный тому пример. Её выступление на похожем этапе карьеры в одном ряду с такими выдающимися игроками, как Энди Маррей, Стэн Вавринка, Винус Уильямс. Что касается предстоящего полуфинала, то в паре в принципе сложно что-то загадывать, но почему бы и нет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
