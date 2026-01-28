«Почему бы и нет!» Селиваненко — о возможной победе Веры Звонарёвой на Australian Open
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко допустил, что россиянка Вера Звонарёва способна отобраться в финал Australian Open в парном разряде после победы в четвертьфинальном матче в дуэте с японкой Эной Сибахарой.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|7
|
|7 7
|5
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон
«Вера искренне любит теннис и получает удовольствие от самой игры. Сегодняшний почти трёхчасовой матч наглядный тому пример. Её выступление на похожем этапе карьеры в одном ряду с такими выдающимися игроками, как Энди Маррей, Стэн Вавринка, Винус Уильямс. Что касается предстоящего полуфинала, то в паре в принципе сложно что-то загадывать, но почему бы и нет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
