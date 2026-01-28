Скидки
Главная Теннис Новости

«Буду продолжать двигаться вперёд». Гауфф опубликовала пост после вылета с АО-2026

«Буду продолжать двигаться вперёд». Гауфф опубликовала пост после вылета с АО-2026
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после завершения выступления на Australian Open – 2026. Американка проиграла в четвертьфинале турнира украинской теннисистке Элине Свитолиной со счётом 1:6, 2:6.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Живу и учусь. Но всё равно буду продолжать двигаться вперёд.

И да, я настоящий человек с настоящими чувствами… мне не всё равно, и я стараюсь изо всех сил. Спасибо тем, кто это понимает», – написала Гауфф в своём аккаунте в социальной сети Х.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.

