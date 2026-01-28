«Буду продолжать двигаться вперёд». Гауфф опубликовала пост после вылета с АО-2026
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после завершения выступления на Australian Open – 2026. Американка проиграла в четвертьфинале турнира украинской теннисистке Элине Свитолиной со счётом 1:6, 2:6.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Живу и учусь. Но всё равно буду продолжать двигаться вперёд.
И да, я настоящий человек с настоящими чувствами… мне не всё равно, и я стараюсь изо всех сил. Спасибо тем, кто это понимает», – написала Гауфф в своём аккаунте в социальной сети Х.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.
