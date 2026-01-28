Виландер: Алькарасу следовало бы выйти в 1/2 финала на АО большее количество раз

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о прогрессе первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Australian Open – 2026.

«Алькарасу следовало бы выйти в полуфинал Australian Open большее количество раз, но у многих игроков есть место, где они чувствуют себя менее комфортно, и это может быть связано с покрытием, климатом или календарём. Думаю, многие теннисисты не показывали свой лучший уровень в Австралии, потому что турнир проходит в начале года — возможно, они ещё не готовы. Так что это не кажется мне чем-то странным, но, когда видишь, как он играет сейчас, вдруг это становится очень необычным.

Его спортивное поведение невероятно. Он — отличный посол нашего вида спорта. Его улыбка – на миллион долларов. Карлос Алькарас — огромный плюс для тенниса. Удивительно, что после «Большой тройки» нам так повезло — у нас появился Карлос Алькарас, первый номер мирового рейтинга», – сказал Виландер в эфире Eurosport.