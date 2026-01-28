«Карлосу придётся прибавлять». Виландер — о предстоящем матче Алькараса и Зверева

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил перспективы испанца Карлоса Алькараса в предстоящем матче 1/2 финала Australian Open – 2026 с немецким теннисистом Александром Зверевым.
«Вероятно, против Саши Зверева Алькарас включит четвёртую передачу. Скорее всего, ему придётся перейти и на пятую, и на шестую, потому что это шаг вперёд: Зверев подаёт значительно лучше, чем де Минор, и возвращать такую подачу будет очень сложно. Но у Карлоса много «передач». И отличие в том, что он не такой, как Новак Джокович или Янник Синнер, которые никогда не опускаются на первую или вторую. А Карлос иногда снижает обороты до первой или второй и всё равно выходит сухим из воды», – сказал Виландер в эфире Eurosport.
