«Испытания – это часть процесса». Ева Лис сообщила о травме колена

39-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис сообщила о том, что не сможет принимать участие в соревнованиях в ближайшие недели из-за травмы колена.

«Всем привет. Я хотела поделиться с вами новостями. После того, как первое обследование в Сиднее не выявило ничего тревожного, дальнейшие тесты дома подтвердили травму колена, из-за которой я не смогу участвовать в соревнованиях в течение следующих нескольких недель… И, честно говоря, это действительно больно. Оставаться в стороне – одна из самых сложных частей этого пути, когда всё, чего ты хочешь – это соревноваться.

Но, возможно, испытания – это часть процесса, и иногда жизнь, полная трудностей, может стать лучшим психотерапевтом. На данный момент я делаю это изо дня в день, сосредотачиваясь на исцелении и доверяя тому, что ждёт меня впереди.

Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку. Я чувствую это сильнее, чем вы думаете», – написала Лис в социальной сети.