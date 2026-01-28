Скидки
Главная Теннис Новости

«Приключение продолжается». Синнер — после победы над Шелтоном в 1/4 финала AO-2026

«Приключение продолжается». Синнер — после победы над Шелтоном в 1/4 финала AO-2026
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в соцсети эмоциональный пост после выхода в полуфинал турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026.

«Полуфинал!!! Мощь. Спасибо всем, приключение продолжается», — подписал публикацию Синнер, прикрепив к тексту несколько фотографий с корта.

В четвертьфинальном матче Синнер в трёх сетах уверенно одолел американского спортсмена Бена Шелтона.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В полуфинале итальянец сыграет с четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

В текущем сезоне Синнеру предстоит защищать титул победителя турнира Australian Open. В 2025 году он обыграл в финале соперника из Германии Александра Зверева.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
