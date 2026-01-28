«Приключение продолжается». Синнер — после победы над Шелтоном в 1/4 финала AO-2026
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в соцсети эмоциональный пост после выхода в полуфинал турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026.
«Полуфинал!!! Мощь. Спасибо всем, приключение продолжается», — подписал публикацию Синнер, прикрепив к тексту несколько фотографий с корта.
В четвертьфинальном матче Синнер в трёх сетах уверенно одолел американского спортсмена Бена Шелтона.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:30 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
В полуфинале итальянец сыграет с четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
В текущем сезоне Синнеру предстоит защищать титул победителя турнира Australian Open. В 2025 году он обыграл в финале соперника из Германии Александра Зверева.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
