«Приключение продолжается». Синнер — после победы над Шелтоном в 1/4 финала AO-2026

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в соцсети эмоциональный пост после выхода в полуфинал турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026.

«Полуфинал!!! Мощь. Спасибо всем, приключение продолжается», — подписал публикацию Синнер, прикрепив к тексту несколько фотографий с корта.

В четвертьфинальном матче Синнер в трёх сетах уверенно одолел американского спортсмена Бена Шелтона.

В полуфинале итальянец сыграет с четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

В текущем сезоне Синнеру предстоит защищать титул победителя турнира Australian Open. В 2025 году он обыграл в финале соперника из Германии Александра Зверева.