Теннис

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/2 финала

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/2 финала
Сегодня, 29 января пройдут матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков 12-го игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/2 финала. Расписание на 29 января (время московское):

11:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элина Свитолина (Украина, 12).

13:00. Джессика Пегула (США, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
«Это будет кино». Выйдет ли Соболенко в свой четвёртый подряд финал Australian Open?
