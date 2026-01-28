Скидки
Джокович опубликовал пост в поддержку травмированного Музетти

Джокович опубликовал пост в поддержку травмированного Музетти
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в поддержку итальянского теннисиста Лоренцо Музетти, который снялся во время матча 1/4 финала Australian Open – 2026 с сербом при счёте 6:4, 6:3, 1:3 в свою пользу.

«Я уже был по пути домой. Выздоравливай, мой друг», – написал Джокович в своём аккаунте в социальной сети Х, сопроводив текст эмодзи с забинтованным сердцем.

За право сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Australian Open – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.

