Арина Соболенко — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Сегодня, 29 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч начнётся не ранее 11:30 мск.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Элина Свитолина.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
