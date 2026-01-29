Арина Соболенко — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 29 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Элина Свитолина.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).