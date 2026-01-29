Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Арина Соболенко — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Комментарии

Сегодня, 29 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч начнётся не ранее 11:30 мск.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Элина Свитолина.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
«Это будет кино». Выйдет ли Соболенко в свой четвёртый подряд финал Australian Open?
«Это будет кино». Выйдет ли Соболенко в свой четвёртый подряд финал Australian Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android