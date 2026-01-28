Скидки
Руне заступился за Музетти, которого раскритиковали за снятие с матча с Джоковичем
Комментарии

16-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне ответил на один из комментариев в соцсети о том, что итальянский теннисист Лоренцо Музетти легко сдался в четвертьфинальном матче Australian Open – 2026 с четвёртой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Музетти вёл по сетам со счётом 2-0, однако после второго сета взял медицинский перерыв из-за проблем с правым квадрицепсом. На послематчевой пресс-конференции он подтвердил, что причиной снятия с матча стала беспокоящая его боль.

Один из пользователей в соцсети обрушился с критикой на Музетти, заявив, что он легко сдался и не поборолся за победу при таком преимуществе в счёте.

Руне эмоционально ответил пользователю.

«Посмотрите, что со мной случилось, когда я преодолевал разрыв связок первой степени… Это стоило мне большего количества времени, проведённого без тенниса, чем когда-либо. Да, мы хотим бороться любой ценой и с болью, но я прекрасно понимаю выбор Музетти прислушаться к своему телу», – написал датский теннисист в соцсети.

Напомним, 18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

