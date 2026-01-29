Скидки
Соболенко — Свитолина: история личных встреч перед 1/2 финала Australian Open — 2026

Комментарии

Сегодня, 29 января, в Мельбурне (Австралия) состоится матч 1/2 финала женского одиночного разряда Australian Open – 2026, в котором лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры Арина Соболенко – Элина Свитолина.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Счёт личных встреч 5-1 в пользу белорусской теннисистки. Соболенко одержала победу в последних четырёх встречах с украинкой. В 2023 году она обыграла Свитолину в 1/4 финала «Ролан Гаррос» (6:4, 6:4). В 2024 теннисистки встречались дважды: Соболенко была сильнее в четвёртом круге грунтового «тысячника» в Риме (4:6, 6:1, 7:6 (7:5)) и в третьем круге хардового турнира WTA-1000 в Цинциннати (7:5, 6:2). В сезоне-2025 Соболенко обыграла украинку в полуфинале «тысячника» в Мадриде (6:3, 7:5). Свитолина в последний раз добивалась победы над белоруской в сезоне-2020, когда обыграла её в полуфинале грунтового турнира во французском Страсбурге (6:2, 4:6, 6:4).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
