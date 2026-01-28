«Он будет становиться всё сильнее и опаснее». Синнер — о прогрессе Шелтона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о прогрессе американца Бена Шелтона в сезоне-2026. Синнер и Шелтон встречались в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026, итальянец одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

«Честно говоря, он становится лучше каждый раз, когда я играю с ним, потому что он улучшает подачу, делает её разнообразнее, улучшил бэкхенд, как мы видели в нашем матче. Он старается быть очень агрессивным. Бывают моменты, когда он играет немного агрессивнее, а бывают — чуть спокойнее, но это также зависит от того, как он себя чувствует в этот день.

Я думаю, что у него будет отличный сезон в этом году. Он умеет справляться с разными ситуациями. Видно, что он изменил мышление, и он очень хочет прогрессировать как игрок. Он много работает над собой. У него отличная команда за спиной. Думаю, он будет становиться всё сильнее и опаснее», – сказал Синнер на пресс-конференции после матча 1/4 финала Australian Open.