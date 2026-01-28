Зверев лидирует среди полуфиналистов АО‑2026 по времени, проведённому на корте на турнире

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев является лидером среди полуфиналистов Australian Open – 2026 по времени, проведённому на корте на турнире.

По пути к полуфиналу турнира Зверев сыграл пять матчей, затратив на победу в них 13 часов 56 минут. На втором месте по данному показателю идёт испанец Карлос Алькарас (11 часов 54 минуты), на третьей строчке итальянец Янник Синнер (11 часов 13 минут). Меньше всего времени на кортах Australian Open – 2026 провёл серб Новак Джокович (9 часов 7 минут), который сыграл на одну встречу меньше, чем остальные участники полуфиналов. В четвёртом круге, ещё до старта матча с сербом, от борьбы из-за травмы отказался чех Якуб Меншик. Также в третьем сете матча 1/4 финала пришлось сняться сопернику Джоковича итальянцу Лоренцо Музетти.

В полуфинале турнира Александр Зверев сыграет с Карлосом Алькарасом, а Новак Джокович поспорит за место в финале с Янником Синнером.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.