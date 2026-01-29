Скидки
Елена Рыбакина — Джессика Пегула: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Сегодня, 29 января, в Мельбурне пройдёт полуфинальный матч Australian Open — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и спортсменкой из США Джессикой Пегулой, занимающей в рейтинге WTA шестую строчку. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
