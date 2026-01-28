Скидки
Теннис

Курье рассказал, какой подход к игре Швёнтек стоит позаимствовать у Синнера

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье поделился мнением о том, какой подход к игре стоит позаимствовать польской теннисистке Иге Швёнтек у итальянца Янника Синнера. Ранее полька проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (5:7, 1:6).

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Думаю, когда смотришь на игру кого-то вроде Янника Синнера, сразу замечаешь, что он автоматически принимает решения во время розыгрыша. Если на него оказывается давление, он отходит назад и играет в защите, но при этом всегда ищет возможность атаковать.

Я думаю, Игa могла бы взять на вооружение такой подход: понимать, что она играет против соперницы, которая мощно бьёт, и быть готовой к защите, но при каждой возможности переходить в атаку, вместо того чтобы колебаться между двумя стилями.

В таких матчах, как с Рыбакиной, нужно пытаться найти баланс и использовать сильный форхенд, чтобы иметь возможность растянуть соперницу по ширине корта, потому что Рыбакина великолепна в центре. Но если заставить её двигаться из стороны в сторону, она становится более уязвимой», – приводит слова Курье The Tennis Gazette.

Новости. Теннис
