«Это то, над чем мне нужно было поработать». Шелтон о поражении от Синнера в 1/4 финала AO

«Это то, над чем мне нужно было поработать». Шелтон о поражении от Синнера в 1/4 финала AO
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, в чём видит причину своего поражения от итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Он очень хорошо принимал подачу и был очень уверен в своих действиях. Сегодня большая разница была в приёме второй подачи. Думаю, был спад в моей игре по сравнению с тем, как я играл на приёме второй подачи на протяжении всего турнира.

Это то, над чем мне нужно было поработать сегодня. Думаю, я хорошо играл с задней линии, хорошо двигался и неплохо подавал. Мне просто нужно продолжать улучшать точность первой подачи. Я думаю, что приём второй подачи был ключевым в матче», – цитирует Шелтона Punto de break.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Новости. Теннис
