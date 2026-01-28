«Это то, над чем мне нужно было поработать». Шелтон о поражении от Синнера в 1/4 финала AO

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, в чём видит причину своего поражения от итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026.

«Он очень хорошо принимал подачу и был очень уверен в своих действиях. Сегодня большая разница была в приёме второй подачи. Думаю, был спад в моей игре по сравнению с тем, как я играл на приёме второй подачи на протяжении всего турнира.

Это то, над чем мне нужно было поработать сегодня. Думаю, я хорошо играл с задней линии, хорошо двигался и неплохо подавал. Мне просто нужно продолжать улучшать точность первой подачи. Я думаю, что приём второй подачи был ключевым в матче», – цитирует Шелтона Punto de break.