«Чётко понимала, как мне нужно играть». Пегула — о победе над Анисимовой на АО-2026

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над соотечественницей Амандой Анисимовой в 1/4 финала Australian Open – 2026. Пегула выиграла матч со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

«Я очень довольна своей игрой. Я хорошо подавала на протяжении всего матча, принимала правильные решения и старалась не расстраиваться, когда что-то шло не так. Я проявила большую устойчивость. Я знала, что победить Аманду будет очень сложно, но чётко понимала, как мне нужно играть, и сильно верила в свои возможности. Доверие к своему плану на матч стало решающим фактором в этой важной победе», – сказала Пегула на пресс-конференции после матча.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 Джессика Пегула поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.