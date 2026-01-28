«Чётко понимала, как мне нужно играть». Пегула — о победе над Анисимовой на АО-2026

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над соотечественницей Амандой Анисимовой в 1/4 финала Australian Open – 2026. Пегула выиграла матч со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
«Я очень довольна своей игрой. Я хорошо подавала на протяжении всего матча, принимала правильные решения и старалась не расстраиваться, когда что-то шло не так. Я проявила большую устойчивость. Я знала, что победить Аманду будет очень сложно, но чётко понимала, как мне нужно играть, и сильно верила в свои возможности. Доверие к своему плану на матч стало решающим фактором в этой важной победе», – сказала Пегула на пресс-конференции после матча.
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 Джессика Пегула поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
