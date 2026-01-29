Скидки
Рыбакина — Пегула: история личных встреч перед полуфиналом Australian Open — 2026

Сегодня, 29 января, в Мельбурне состоится полуфинальный матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026, в котором сразятся пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и американская спортсменка Джессика Пегула, занимающая в рейтинге WTA шестую строчку.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Преимущество по победам в последних пяти официальных встречах принадлежит Джессике Пегуле. Она обыгрывала Рыбакину на Итоговом турнире WTA в 2023 году (7:5, 6:2), на турнире в Гвадалахаре в 2022 году (2:6, 6:3, 7:6 (10:8)) и на «тысячнике» в Майами (2022) — 6:3, 6:4.

Рыбакина оказывалась сильнее на минувшем Итоговом турнире WTA в 2025 году (4:6, 6:4, 6:3) и на «тысячнике» в Майами в 2023 году (7:6 (7:3), 6:4).

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
