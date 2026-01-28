Скидки
Кафельников назвал самых неприятных соперников в своей карьере

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, кого из теннисистов считал самыми неприятными соперниками во время своей спортивной карьеры.

– Было таких несколько, тех, которые доставляли мне всегда дискомфорт.

– Кто из них были самые неприятные?
– Были такие теннисисты, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон. Безусловно, я не беру в расчёт Пита Сампраса, который всегда мне оказывал сопротивление. Хотя Пит меня обыгрывал много-много раз, но я любил с ним играть, это доставляло мне удовольствие. А вот такие, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон, это был тот ещё квест для меня.

– Почему?
– Не знаю почему. Может, потому что мой стиль игры подходил к их стилю, и то, что они предлагали, для меня было всегда очень дискомфортно, – сказал Кафельников в видео, размещённом в телеграм-канале First & Red.

Комментарии
