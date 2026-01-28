«Двигаюсь дальше, вынеся важные уроки». Швёнтек опубликовала пост после вылета с АО-2026
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост после завершения борьбы в одиночном разряде Australian Open – 2026. В матче 1/4 финала турнира полька уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Спасибо, Мельбурн! Для меня было огромным удовольствием снова вернуться в Австралию, и я с нетерпением жду встречи в следующем году.
Что касается сегодняшнего матча, я не довольна результатом, но двигаюсь дальше, вынеся важные уроки. Я понимаю, над чем нужно работать, и продолжу усердно трудиться. До скорой встречи!» – написала Швёнтек в социальной сети.
Комментарии
- 29 января 2026
-
00:51
-
00:11
-
00:09
- 28 января 2026
-
23:49
-
23:38
-
22:53
-
22:52
-
22:35
-
22:12
-
21:32
-
21:10
-
19:56
-
19:09
-
18:52
-
18:33
-
18:19
-
18:15
-
18:01
-
17:47
-
17:45
-
17:38
-
17:15
-
16:47
-
16:26
-
16:23
-
16:05
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:07
-
15:00
-
14:40