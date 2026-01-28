Скидки
«Двигаюсь дальше, вынеся важные уроки». Швёнтек опубликовала пост после вылета с АО-2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост после завершения борьбы в одиночном разряде Australian Open – 2026. В матче 1/4 финала турнира полька уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Спасибо, Мельбурн! Для меня было огромным удовольствием снова вернуться в Австралию, и я с нетерпением жду встречи в следующем году.

Что касается сегодняшнего матча, я не довольна результатом, но двигаюсь дальше, вынеся важные уроки. Я понимаю, над чем нужно работать, и продолжу усердно трудиться. До скорой встречи!» – написала Швёнтек в социальной сети.

