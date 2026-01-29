«Мой уровень улучшился». Шелтон — о положительных изменениях в своей игре

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон, уступивший в 1/4 финала Australian Open — 2026 итальянцу Яннику Синнеру, заявил, что ощущает положительные изменения в своём уровне мастерства и не намерен сдаваться после неудачных выступлений.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|6
|6
«Думаю, мой уровень улучшился, я становлюсь всё лучше и лучше, меньше зажимаюсь. Думаю, в этой игре нужно время и результаты не всегда приходят тогда, когда ты этого хочешь. Сейчас я дошёл до того момента, когда меня чаще всего останавливают самые сложные соперники, и я думаю, что близок к тому, чтобы всё получилось.
Мне просто нужен один такой момент, чтобы преодолеть этот барьер. У меня так было всегда. Конечно, я не унываю после таких выступлений, но я хочу видеть, как выхожу вперёд, как поступить в сложившейся ситуации, а не отставать только потому, что знаю, как я себя чувствую, когда лидирую на турнирах «Большого шлема». Я чувствую себя непобедимым. Уверен, что другие ребята в топе чувствуют то же самое», — цитирует Шелтона официальный сайт ATP.
- 29 января 2026
-
00:51
-
00:11
-
00:09
- 28 января 2026
-
23:49
-
23:38
-
22:53
-
22:52
-
22:35
-
22:12
-
21:32
-
21:10
-
19:56
-
19:09
-
18:52
-
18:33
-
18:19
-
18:15
-
18:01
-
17:47
-
17:45
-
17:38
-
17:15
-
16:47
-
16:26
-
16:23
-
16:05
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:07
-
15:00
-
14:40