«Мой уровень улучшился». Шелтон — о положительных изменениях в своей игре

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон, уступивший в 1/4 финала Australian Open — 2026 итальянцу Яннику Синнеру, заявил, что ощущает положительные изменения в своём уровне мастерства и не намерен сдаваться после неудачных выступлений.

«Думаю, мой уровень улучшился, я становлюсь всё лучше и лучше, меньше зажимаюсь. Думаю, в этой игре нужно время и результаты не всегда приходят тогда, когда ты этого хочешь. Сейчас я дошёл до того момента, когда меня чаще всего останавливают самые сложные соперники, и я думаю, что близок к тому, чтобы всё получилось.

Мне просто нужен один такой момент, чтобы преодолеть этот барьер. У меня так было всегда. Конечно, я не унываю после таких выступлений, но я хочу видеть, как выхожу вперёд, как поступить в сложившейся ситуации, а не отставать только потому, что знаю, как я себя чувствую, когда лидирую на турнирах «Большого шлема». Я чувствую себя непобедимым. Уверен, что другие ребята в топе чувствуют то же самое», — цитирует Шелтона официальный сайт ATP.