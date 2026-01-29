Скидки
Теннис

«Мой уровень улучшился». Шелтон — о положительных изменениях в своей игре

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон, уступивший в 1/4 финала Australian Open — 2026 итальянцу Яннику Синнеру, заявил, что ощущает положительные изменения в своём уровне мастерства и не намерен сдаваться после неудачных выступлений.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:30 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Думаю, мой уровень улучшился, я становлюсь всё лучше и лучше, меньше зажимаюсь. Думаю, в этой игре нужно время и результаты не всегда приходят тогда, когда ты этого хочешь. Сейчас я дошёл до того момента, когда меня чаще всего останавливают самые сложные соперники, и я думаю, что близок к тому, чтобы всё получилось.

Мне просто нужен один такой момент, чтобы преодолеть этот барьер. У меня так было всегда. Конечно, я не унываю после таких выступлений, но я хочу видеть, как выхожу вперёд, как поступить в сложившейся ситуации, а не отставать только потому, что знаю, как я себя чувствую, когда лидирую на турнирах «Большого шлема». Я чувствую себя непобедимым. Уверен, что другие ребята в топе чувствуют то же самое», — цитирует Шелтона официальный сайт ATP.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Синнер — в двух шагах от защиты титула на АО! Янник без потери сета прошёл Шелтона
Синнер — в двух шагах от защиты титула на АО! Янник без потери сета прошёл Шелтона
