«Постоянно чувствуешь себя под микроскопом». Пегула — о камерах на Australian Open

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула раскритиковала чрезмерное количество камер на Australian Open – 2026, отметив, что игроки практически лишены приватности даже вне корта. Ранее негативно о съёмках вне корта также отозвались серб Новак Джокович, американка Кори Гауфф и полька Ига Швёнтек.

«Камеры — это просто перебор. Я видела то, что произошло с Кори и подумала: «Боже, ну дайте девчонкам хотя бы немного побыть наедине с собой». То же самое было, когда Арина проиграла финал. Я тогда тоже подумала: «Нельзя ли просто позволить игрокам пережить этот момент без камер?»

Честно говоря, мы начали говорить о камерах ещё много лет назад. Я помню, как у Мэдисон Киз одним из главных пунктов в совете игроков было именно это: «Нужно что-то делать с камерами, это безумие». В итоге, кажется, просто повесили таблички, чтобы люди хотя бы знали, что их снимают. Но в этом году всё ощущается ещё хуже. Я, например, вижу видео, где я иду в зал — причём из мест, о которых ты даже не думаешь, что там кто-то за тобой наблюдает. Камеры в каждом коридоре. И Кори [Гауфф] была права, когда сказала, что единственное место без камер — это раздевалка, что вообще-то безумие.

Ты просто живёшь своей обычной жизнью, а ощущение такое, будто тебя постоянно снимают. Я видела, как в интернете люди увеличивали изображение и рассматривали телефоны игроков — это вообще ни к чему. Это настоящее вторжение в личную жизнь.

Мы и так на телевидении на корте. Заходишь внутрь — снова на телевидении. Буквально единственное время, когда тебя не записывают — это когда ты идёшь в душ или в туалет. И я считаю, что с этим точно нужно что-то делать и сокращать такое количество съёмок.

Я не думаю, что Кори сделала что-то неправильное. И Арина тоже. Просто так получилось, что за этим кто-то наблюдал. А ты постоянно чувствуешь себя под микроскопом. Потом люди выкладывают это в интернет, вырывают из контекста и судят тебя по моменту, который вообще не должен быть публичным — это должен быть личный момент.

Мне это очень, очень не нравится. При этом турнир может сказать мне удалить какой-то пост, потому что «это их контент», и я думаю: «Вы серьёзно? Я не могу что-то выложить, зато вы показываете меня в каждом коридоре, по которому я иду, и публикуете это онлайн?» Это совсем не здорово.

Так что да, я считаю, что Кори была права, когда подняла эту тему. Это не что-то новое, мы обсуждаем это уже давно, особенно на уровне совета игроков. Но здесь, похоже, всё стало ещё хуже, чем в прошлые годы. Думаю, теперь об этом снова будут много говорить и обращать на это внимание в будущем», – сказала Пегула на пресс-конференции после матча 1/4 финала Australian Open – 2026.