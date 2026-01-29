Рыбакина — Пегула: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open — 2026
Сегодня, 29 января, на хардовом корте в австралийском Мельбурне полуфинальный матч турнира Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде проведут пятая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и американская теннисистка Джессика Пегула, которая занимает в рейтинге WTA шестое место.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:00 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Начало встречи запланировано на 13:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Еленой Рыбакиной и Джессикой Пегулой.
Действующей чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде является американка Мэдисон Киз. В этом году она завершила борьбу в четвёртом круге, проиграв Пегуле.
Турнир в женском одиночном разряде завершится 31 января.
