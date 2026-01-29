Рыбакина — Пегула: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open — 2026

Сегодня, 29 января, на хардовом корте в австралийском Мельбурне полуфинальный матч турнира Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде проведут пятая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и американская теннисистка Джессика Пегула, которая занимает в рейтинге WTA шестое место.

Начало встречи запланировано на 13:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Еленой Рыбакиной и Джессикой Пегулой.

Действующей чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде является американка Мэдисон Киз. В этом году она завершила борьбу в четвёртом круге, проиграв Пегуле.

Турнир в женском одиночном разряде завершится 31 января.