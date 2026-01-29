«Он не сможет позволить себе такое в полуфинале». Курье — об игре Джоковича с Музетти

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье высказался об игре сербского теннисиста Новака Джоковича в матче 1/4 финала Australian Open – 2026 с итальянцем Лоренцо Музетти. Встреча завершилась после того, как Музетти снялся с матча в третьем сете из-за травмы при счёте 6:4, 6:3, 1:3 в пользу итальянца.
«Новак явно не был доволен своей игрой. Ему предстоит усердно потренироваться перед полуфиналом. У него есть над чем работать, возможно, он бы предпочёл сейчас быть дома. Немного тревожно видеть, что у него был такой неудачный день.
Возможно, день отдыха и отсутствие матча в четвёртом круге немного выбили его из ритма. Если бы я был в его команде, я бы хотел, чтобы он час провёл на хорошей тренировке, сыграл несколько розыгрышей и попытался добавить интенсивности в игру. В матче с Музетти он был не в своей тарелке и в полуфинале себе этого позволить не сможет», – приводит слова Курье We Love Tennis.
