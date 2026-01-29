Скидки
Теннис

Анна Пушкарёва — Юшань Шао, результат матча 29 января 2026, счет 1:2, 1/8 финала юниорский Australian Open — 2026

Анна Пушкарёва не смогла выйти в 1/4 финала юниорского Australian Open — 2026
На Australian Open продолжаются матчи юношеского одиночного турнира среди девушек. В ночь с 28 на 29 января одна россиянка провела свой матч 1/8 финала турнира. Анна Пушкарёва со счётом 6:4, 3:6, 4:6 уступила представительнице Китая Юшань Шао.

Таки образом, Пушкарёва завершила участие в турнире. Ранее барьер 1/8 финала турнира преодолели Рада Золотарёва, Мария Макарова и Екатерина Тупицына.

В следующем круге китаянка встретится с другой россиянкой, 516-й ракеткой мира Золотарёвой.

Юниорский Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 23 января по 1 февраля.

Перспективные российские теннисистки:

