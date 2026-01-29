Мертенс / Чжан Шуай — Сибахара / Звонарёва: текстовая трансляция матча 1/2 финала AO-2026

Сегодня, 29 января, в австралийском Мельбурне пройдёт полуфинальная встреча Australian Open — 2026 в женском парном разряде, в которой дуэту 41-летней российской теннисистки Веры Звонарёвой и японки Эны Сибахары будет противостоять бельгийско-китайская пара Элисе Мертенс / Чжан Шуай (четвёртый посев на турнире). Матч начнётся не ранее 9:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Элисе Мертенс / Чжан Шуай — Эна Сибахара / Вера Звонарёва.

В четвертьфинале Звонарёва и Сибахара переиграли в трёх сетах австралийскую пару Кимберли Биррелл / Талия Гибсон — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Материалы по теме Вера Звонарёва и японка Сибахара вышли в 1/2 финала парного разряда Australian Open

Видео: 49-летний Роналдо сыграл в теннис с Алькарасом