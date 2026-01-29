Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мертенс / Чжан Шуай — Сибахара / Звонарёва: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Australian Open начнётся после 9:00 мск

Мертенс / Чжан Шуай — Сибахара / Звонарёва: текстовая трансляция матча 1/2 финала AO-2026
Комментарии

Сегодня, 29 января, в австралийском Мельбурне пройдёт полуфинальная встреча Australian Open — 2026 в женском парном разряде, в которой дуэту 41-летней российской теннисистки Веры Звонарёвой и японки Эны Сибахары будет противостоять бельгийско-китайская пара Элисе Мертенс / Чжан Шуай (четвёртый посев на турнире). Матч начнётся не ранее 9:00 мск.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 10:00 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Не начался
1 2 3
         
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Элисе Мертенс / Чжан Шуай — Эна Сибахара / Вера Звонарёва.

В четвертьфинале Звонарёва и Сибахара переиграли в трёх сетах австралийскую пару Кимберли Биррелл / Талия Гибсон — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Вера Звонарёва и японка Сибахара вышли в 1/2 финала парного разряда Australian Open

Видео: 49-летний Роналдо сыграл в теннис с Алькарасом

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android