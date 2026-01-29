Мария Макарова и Рада Золотарёва пробились в полуфинал юниорского AO-2026 в паре

Российские теннисистки Мария Макарова и Рада Золотарёва пробились в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 среди девушек в парном разряде. В ночь с 28 на 29 января мск в матче 1/4 финала Макарова и Золотарёва переиграли в двух сетах третью сеяную пару Анастасии Цветкович (Сербия) и Теи Фродин (США) — 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Макарова и Золотарёва дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 7 из 12 брейк-пойнтов. Цветкович и Фродин выполнили три эйса при четырёх двойных ошибках и использовали пять брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.

В полуфинале юниорского Australian Open — 2026 Макарова и Золотарёва сыграют с победителем матча между первой сеяной парой Алёны и Яны Ковачковых из Чехии и американо-австралийским дуэтом Капусайн Яуффрет и Талии Коккинис.