«Многим людям не хватает сочувствия». Даниэль Коллинз — о насилии в США

Американская теннисистка 67-я ракетка мира Даниэль Коллинз высказалась о рейдах иммиграционной службы ICE. Она отметила, что к всплеску насилия в США привело отсутствие сострадания.

«Очень больно видеть, как многим людям не хватает сочувствия к тем, кому в жизни досталась совсем другая стартовая позиция. Я не понимаю, почему плохие вещи продолжают происходить с хорошими людьми, почему у детей отнимают родителей или они вынуждены наблюдать, как их родители исчезают. Отсутствие сострадания и эмпатии к человечности, которое мы снова и снова видим в этих ужасных видео, просто разрушительно. Моё сердце с каждым, кто сталкивается с несправедливостью. Искренне надеюсь и молюсь, чтобы бог щедро и многократно воздал тем, кто потерял близких или переживает вынужденное переселение, чтобы они смогли обрести внутреннюю свободу после таких травмирующих событий. Также надеюсь и молюсь, что некоторые из тех, кто причиняет такую боль и страдания, смогут проделать тяжёлую внутреннюю работу в самых тёмных уголках своего сердца», — написала Коллинз в социальных сетях.