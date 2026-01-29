Скидки
Джеймс / Павелска — Малова / Терентьева, результат матча 29 января 2026, счет 1:2, 1/4 финала юниорского Australian Open — 2026

Александра Малова и Алиса Терентьева вышли в 1/2 финала юниорского AO-2026 в паре
Российские теннисистки Александра Малова и Алиса Терентьева пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 среди девушек в парном разряде. В ночь с 28 на 29 января мск в матче 1/4 финала Малова и Терентьева переиграли в трёх сетах дуэт Алисса Джеймс (Ямайка) / Майя Павелска (Польша) — 2:6, 6:3, 10:5.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Малова и Терентьева ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. Джеймс и Павелска не выполнили ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и использовали четыре брейк-пойнта из 10 заработанных за матч.

В полуфинале юниорского Australian Open — 2026 Малова и Терентьева сыграют с победителем матча между американской парой Чуквумелье Кларк / Нэнси Ли и дуэтом Тереза Херманова / Дениса Золдакова из Чехии.

