Веснина: теперь Джокович будет действовать по конспектам Синнера и выиграет AO-2026?

Веснина: теперь Джокович будет действовать по конспектам Синнера и выиграет AO-2026?
Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина оценила выход 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в полуфинал Australian Open — 2026.

В четвертьфинале с Джоковичем итальянец Лоренцо Музетти вёл 2:0 по сетам (6:4, 6:3, 1:3), но получил травму и в середине третьей партии отказался от продолжения борьбы.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак Джокович проходит в полуфинал на снятии Лоренцо Музетти. Причём Лоренцо вёл 2:0 по сетам.

Ну что, теперь Новак будет действовать по конспектам Синнера с Уимблдона и выиграет турнир?» — написала Веснина в своём телеграм-канале.

Итальянец Янник Синнер выиграл титул на Уимблдоне-2025, хотя в четвёртом круге уступал 0:2 по сетам болгарину Григору Димитрову. Димитров получил травму в третьем сете и снялся с матча.

