Веснина: теперь Джокович будет действовать по конспектам Синнера и выиграет AO-2026?

Олимпийская чемпионка в парном разряде теннисистка Елена Веснина оценила выход 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в полуфинал Australian Open — 2026.
В четвертьфинале с Джоковичем итальянец Лоренцо Музетти вёл 2:0 по сетам (6:4, 6:3, 1:3), но получил травму и в середине третьей партии отказался от продолжения борьбы.
«Новак Джокович проходит в полуфинал на снятии Лоренцо Музетти. Причём Лоренцо вёл 2:0 по сетам.
Ну что, теперь Новак будет действовать по конспектам Синнера с Уимблдона и выиграет турнир?» — написала Веснина в своём телеграм-канале.
Итальянец Янник Синнер выиграл титул на Уимблдоне-2025, хотя в четвёртом круге уступал 0:2 по сетам болгарину Григору Димитрову. Димитров получил травму в третьем сете и снялся с матча.
