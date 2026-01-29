WTA выступила с заявлением касательно конфиденциальности игроков на Australian Open — 2026

Председатель Женской теннисной ассоциации (WTA) Валери Камилло выступила с заявлением о камерах на Открытом чемпионате Австралии — 2026 и о том, что это мешает игрокам сохранять конфиденциальность. В организации отметили, что высказывания игроков, которые не могут остаться наедине со своими эмоциями, потому что за ними следят, обоснованны. WTA собирается начать диалог с игроками и турнирами, чтобы решить данную проблему.

«Недавние опасения, высказанные игроками WTA на Australian Open по поводу камер в зонах вне корта, полностью обоснованны. Это очень человечный и справедливый запрос. Спортсменам нужно пространство, где они могут восстанавливаться и не чувствовать, что за ними постоянно следят. Создание такой зоны — часть нашей ответственности как спортивной организации. WTA намерена прислушиваться к игрокам и реагировать на подобные вопросы», — приводит слова Камилло журналист Бен Ротенберг в социальных сетях.

Ранее недовольство выразила Ига Швёнтек, которая высказалась об инцидентах со съёмкой игроков в подтрибунном помещении на Australian Open — 2026.