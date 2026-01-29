Скидки
Теннис Новости

Синнер поддержал Гауфф после критики за разбитую ракетку на Australian Open — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с пониманием отнёсся к проявлению эмоций американской теннисистки Кори Гауфф после поражения в четвертьфинале Australian Open — 2026.

В подтрибунном помещении Гауфф разбила ракетку. Этот инцидент получил большое внимание СМИ.

«Такое случается. Мы же спортсмены… мы всю жизнь стремимся стать лучшей версией самих себя. Но иногда поражения причиняют боль. Как игрок я понимаю это раздражение. Она выкладывается на корте на все сто, никогда не говорит ничего лишнего. Она хорошая девушка», — сказал Синнер на пресс-конференции.

