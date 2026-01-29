«Тяжело смотреть на такую бестолковость». Турсунов — о парном матче Звонарёвой на AO-2026

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался об игре россиянки Веры Звонарёвой и её напарницы японки Эны Сибахары в четвертьфинале парного Australian Open — 2026.

Звонарёва и Сибахара одержали итоговую победу в матче со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

«Посмотрел Звонарёву полтора сета, но больше не могу. Прости, Вера! Уважаю твой профессионализм, но тяжело смотреть на такую бестолковость и хаотичность. Надеюсь, что Вера сможет вытащить этот матч против соперниц и партнёрши.

Поразительно, как все на корте с командами, фирменной одеждой, логотипами на струнах и дежурными фразами. Не хватает самого малого — понимания, куда играть, зачем и когда. Интересно и грустно наблюдать этот контраст между опытом и хаотичностью, но глаза слезятся. «Казаться, а не быть» — девиз большинства здесь во всей красе! Лучше пойду погуляю. Погода сегодня супер! Всем желаю выдержки и терпения. Особенно Вере!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.