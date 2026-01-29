Скидки
«Тяжело смотреть на такую бестолковость». Турсунов — о парном матче Звонарёвой на AO-2026

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался об игре россиянки Веры Звонарёвой и её напарницы японки Эны Сибахары в четвертьфинале парного Australian Open — 2026.

Звонарёва и Сибахара одержали итоговую победу в матче со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 14:20 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7
4 		7 7 5
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон

«Посмотрел Звонарёву полтора сета, но больше не могу. Прости, Вера! Уважаю твой профессионализм, но тяжело смотреть на такую бестолковость и хаотичность. Надеюсь, что Вера сможет вытащить этот матч против соперниц и партнёрши.

Поразительно, как все на корте с командами, фирменной одеждой, логотипами на струнах и дежурными фразами. Не хватает самого малого — понимания, куда играть, зачем и когда. Интересно и грустно наблюдать этот контраст между опытом и хаотичностью, но глаза слезятся. «Казаться, а не быть» — девиз большинства здесь во всей красе! Лучше пойду погуляю. Погода сегодня супер! Всем желаю выдержки и терпения. Особенно Вере!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО
41-летняя Звонарёва продолжает удивлять! Россиянка ворвалась в парный полуфинал АО
