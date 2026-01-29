Рыбакина одержала 8 побед подряд над топ-10 — это рекорд для представительниц стран Азии
Поделиться
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, благодаря победе в 1/4 финала Australian Open — 2026 над вторым номером рейтинга WTA Игой Швёнтек из Польши (7:5, 6:1) продлила свою победную серию в матчах с представительницами топ-10 мирового рейтинга до восьми игр.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Как сообщает статистический оператор Opta, такая серия является рекордной для теннисисток, представляющих одну из стран Азии, с 1990 года, когда в мировом теннисе была установлена действующая в настоящий момент система рейтинга игроков.
В полуфинале Australian Open — 2026 Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.
Видео: Рыбакина занимается с новым тренером по физподготовке
Комментарии
- 29 января 2026
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:00
-
07:00
-
05:02
-
00:51
-
00:11
-
00:09
- 28 января 2026
-
23:49
-
23:38
-
22:53
-
22:52
-
22:35
-
22:12
-
21:32
-
21:10
-
19:56
-
19:09
-
18:52
-
18:33
-
18:19
-
18:15