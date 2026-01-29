Скидки
Рыбакина одержала 8 побед подряд над топ-10 — это рекорд для представительниц стран Азии

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, благодаря победе в 1/4 финала Australian Open — 2026 над вторым номером рейтинга WTA Игой Швёнтек из Польши (7:5, 6:1) продлила свою победную серию в матчах с представительницами топ-10 мирового рейтинга до восьми игр.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Как сообщает статистический оператор Opta, такая серия является рекордной для теннисисток, представляющих одну из стран Азии, с 1990 года, когда в мировом теннисе была установлена действующая в настоящий момент система рейтинга игроков.

В полуфинале Australian Open — 2026 Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
