Анна Данилина и Александра Крунич вышли в финал парного Australian Open — 2026

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и сербка Александра Крунич пробились в финал Australian Open — 2026 в женском парном разряде. В полуфинале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани из Бразилии со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Данилина и Крунич выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11. На счету их соперниц четыре эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За титул Данилина и Крунич поборются с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай) — Эна Сибахара (Япония)/Вера Звонарёва (Россия).