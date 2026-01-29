Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Данилина/Александра Крунич — Дабровски/Стефани, результат матча 29 января 2026, счет 2:1, полуфинал Australian Open 2026

Анна Данилина и Александра Крунич вышли в финал парного Australian Open — 2026
Комментарии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и сербка Александра Крунич пробились в финал Australian Open — 2026 в женском парном разряде. В полуфинале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани из Бразилии со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 07:30 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 2 		6 4
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Данилина и Крунич выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11. На счету их соперниц четыре эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За титул Данилина и Крунич поборются с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай) — Эна Сибахара (Япония)/Вера Звонарёва (Россия).

Материалы по теме
Звонарёва в сете от поражения на АO-2026! Ещё сыграют Соболенко, Рыбакина и Пегула. LIVE!
Live
Звонарёва в сете от поражения на АO-2026! Ещё сыграют Соболенко, Рыбакина и Пегула. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android