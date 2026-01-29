Анна Данилина и Александра Крунич вышли в финал парного Australian Open — 2026
Казахстанская теннисистка Анна Данилина и сербка Александра Крунич пробились в финал Australian Open — 2026 в женском парном разряде. В полуфинале они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани из Бразилии со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 07:30 МСК
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Данилина и Крунич выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11. На счету их соперниц четыре эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
За титул Данилина и Крунич поборются с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай) — Эна Сибахара (Япония)/Вера Звонарёва (Россия).
