Рыбакина — единственная, кто побеждал и Соболенко, и Швёнтек более чем на одном турнире
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, является единственной в мире теннисисткой, которая побеждала в рамках одного турнира и Арину Соболенко из Беларуси (первая в текущем рейтинге WTA), и Игу Швёнтек из Польши (вторая в текущем рейтинге WTA) более одного раза, сообщает статистический оператор Opta.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Обыграть и Соболенко, и Швёнтек Рыбакиной удалось на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2023 году, а также на Итоговом чемпионате 2025 года.
На проходящем в эти дни Australian Open — 2026 Рыбакина победила Швёнтек в 1/4 финала со счётом 7:5, 6:1. С Соболенко Елена сможет встретиться только в финале турнира.
