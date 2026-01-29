Скидки
Рыбакина — единственная, кто побеждал и Соболенко, и Швёнтек более чем на одном турнире

Комментарии

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, является единственной в мире теннисисткой, которая побеждала в рамках одного турнира и Арину Соболенко из Беларуси (первая в текущем рейтинге WTA), и Игу Швёнтек из Польши (вторая в текущем рейтинге WTA) более одного раза, сообщает статистический оператор Opta.

Обыграть и Соболенко, и Швёнтек Рыбакиной удалось на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2023 году, а также на Итоговом чемпионате 2025 года.

На проходящем в эти дни Australian Open — 2026 Рыбакина победила Швёнтек в 1/4 финала со счётом 7:5, 6:1. С Соболенко Елена сможет встретиться только в финале турнира.

Рыбакина — снова в полуфинале AO! Елена разбила мечты Швёнтек о карьерном «Шлеме»
Рыбакина — снова в полуфинале AO! Елена разбила мечты Швёнтек о карьерном «Шлеме»

