Теннис

«Хотим сделать теннисистов ближе к зрителям». Директор АO — о скандале с камерами

Крейг Тайли
Директор Australian Open Крейг Тайли высказался по поводу скандала вокруг камер, которые сняли Кори Гауфф в подтрибунном помещении. После поражения в матче с Элиной Свитолиной американка разбила свою ракетку.

«Первое, что мы хотим сделать, — услышать игроков, понять, что им нужно и чего они хотят. Это главный вопрос. Существует очень тонкая грань между продвижением игроков и турнира и размещением камер. Есть множество зон, где у нас нет камер: тренерские комнаты, раздевалки, тренировочные залы, зоны восстановления, комнаты отдыха. А вот в коридорах, ведущих на стадионы, камеры, конечно, есть.

Мы продолжим слушать игроков, выяснять, что помогает им чувствовать себя комфортно, но при этом понимаем, что хотим сделать теннисистов максимально ближе к зрителям. Болельщикам это нравится. Будем двигаться в этом направлении, хотя грань действительно очень тонкая», — приводит слова Тайли Punto de Break.

Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в 1/4 финала AO-2026 от Свитолиной
