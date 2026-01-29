Директор Australian Open — о Вавринке: если у него проблема, то он говорит об этом лично

Директор Australian Open Крейг Тайли высказался об уходе швейцарца Стэна Вавринки из тенниса. После заключительного личного матча в Мельбурне Стэн достал из холодильника пиво и выпил его вместе с Крейгом. Глава турнира отметил личностные качества теннисиста.

«Совершенно неожиданный момент. Я даже спросил его после матча: ты планировал это на случай поражения? Потрясающе то, как он достаёт две бутылки пива в такой момент, а потом — наш разговор.

Трогательно видеть, как он прощается с Австралией после 20 лет выступлений здесь, добиваясь невероятных рекордов и становясь с каждым сезоном всё популярнее. В Стэне мне особенно нравится то, что, если у него есть проблема, он приходит и говорит об этом лично, никогда не отправляя кого-то вместо себя. Это качество я всегда ценил в спортсменах. Если в следующем году он останется без работы, я уже сказал ему: как только захочешь, мы начнём переговоры», — приводит слова Тайли Punto de Break.