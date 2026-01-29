Вера Звонарёва и Эна Сибахара не смогли выйти в финал парного Australian Open — 2026

41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва и японка Эна Сибахара завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В полуфинале они потерпели поражение от бельгийки Элисе Мертенс и Чжан Шуай из Китая со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Звонарёва и Сибахара не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету их соперниц две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финале Открытого чемпионата Австралии Мертенс и Шуай сыграют с дуэтом Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).