Вера Звонарёва и Эна Сибахара не смогли выйти в финал парного Australian Open — 2026
41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва и японка Эна Сибахара завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В полуфинале они потерпели поражение от бельгийки Элисе Мертенс и Чжан Шуай из Китая со счётом 3:6, 2:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 10:10 МСК
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Звонарёва и Сибахара не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету их соперниц две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В финале Открытого чемпионата Австралии Мертенс и Шуай сыграют с дуэтом Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).
