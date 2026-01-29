Серена Уильямс не дала конкретного ответа по поводу возможного возвращения в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс ответила на вопрос о возможном возвращении в теннис. Уильямс завершила карьеру в 2022 году, сейчас ей 44 года.

— Недавно вы снова попали в пул допинг-тестирования, что некоторые считают предвестником возвращения в теннис. Поэтому я должна спросить, возвращаетесь ли вы в профессиональный теннис?

— Ну, серьёзно? Вы спрашиваете об этом на шоу? Боже мой.

— Это значит «нет»?

— Это значит «нет»? Все эти люди на вашей съёмочной площадке смеются, это отвлекает. Вы нас отвлекаете?

— Хорошо, но вы не сказали ни «да», ни «нет»!

— Я просто хорошо провожу время и наслаждаюсь жизнью прямо сейчас. Посмотрим, что будет, — сказала Уильямс в эфире Today Show.