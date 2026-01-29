Скидки
Соболенко — Свитолина: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Australian Open

В эти минуты в Мельбурне проходит встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Первый сет матча остался за Соболенко со счётом 6:2. По ходу партии произошла спорная ситуация, в которой судья забрала очко у белоруски за отвлекающий крик. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Элина Свитолина.

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Соболенко (2-0 на харде). Она выиграла в Ухане-2018, на «Ролан Гаррос» — 2023, в Риме-2024, в Цинциннати-2024 и в Мадриде-2025. Свитолина же была сильнее в Страсбурге-2020.

