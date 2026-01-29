Соболенко — Свитолина: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Australian Open
Поделиться
В эти минуты в Мельбурне проходит встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Первый сет матча остался за Соболенко со счётом 6:2. По ходу партии произошла спорная ситуация, в которой судья забрала очко у белоруски за отвлекающий крик. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Элина Свитолина.
Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Соболенко (2-0 на харде). Она выиграла в Ухане-2018, на «Ролан Гаррос» — 2023, в Риме-2024, в Цинциннати-2024 и в Мадриде-2025. Свитолина же была сильнее в Страсбурге-2020.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
13:14
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:26
-
12:05
-
11:51
-
11:29
-
11:11
-
10:50
-
10:45
-
10:34
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:00
-
07:00
-
05:02
-
00:51
-
00:11
-
00:09