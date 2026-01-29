Соболенко — Свитолина: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Australian Open

В эти минуты в Мельбурне проходит встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Первый сет матча остался за Соболенко со счётом 6:2. По ходу партии произошла спорная ситуация, в которой судья забрала очко у белоруски за отвлекающий крик. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Элина Свитолина.

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Соболенко (2-0 на харде). Она выиграла в Ухане-2018, на «Ролан Гаррос» — 2023, в Риме-2024, в Цинциннати-2024 и в Мадриде-2025. Свитолина же была сильнее в Страсбурге-2020.