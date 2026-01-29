Тренер рассказал о состоянии Карлоса Алькараса перед полуфиналом AO-2026 со Зверевым

Самуэль Лопес, тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, поделился подробностями состояния своего подопечного накануне 1/2 финала AO-2026 против Александра Зверева. Он назвал представителя Германии сложным соперником для испанца.
«Карлос в хорошем состоянии и психологически готов. Нужно понимать моменты, когда что-то идёт не так, и продолжать концентрироваться на своей игре, на том стиле, который тебе нравится. Если сохраняешь правильный настрой, в итоге всё получится, потому что сейчас он в таком состоянии, когда теннис у него идёт сам. Зверев — очень сложный соперник, многое будет зависеть от его подачи. Это будет красивая битва», — приводит слова Лопеса Marca.
Очная встреча Алькараса и Зверева в Мельбурне станет 11-й в их карьере. Испанский теннисист обыгрывал своего визави шесть раз.
