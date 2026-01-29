Скидки
Теннис

Видео: отвлекающий крик Соболенко, за который у неё забрали очко в полуфинале AO-2026

Комментарии

В эти минуты в Мельбурне проходит встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В начале первого сета матча произошла спорная ситуация в гейме на подаче Свитолиной. В первом розыгрыше третьего гейма Соболенко сорвала удар и протяжно закричала. Несмотря на то что удар белоруски попал в корт, в матч вмешалась судья, посчитав крик Соболенко помехой для Свитолиной.

«Чемпионат» предлагает послушать звук крика белоруски, из-за которого она лишилась очка. Сет она уверенно выиграла со счётом 6:2.

