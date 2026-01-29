Видео: отвлекающий крик Соболенко, за который у неё забрали очко в полуфинале AO-2026

В эти минуты в Мельбурне проходит встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

В начале первого сета матча произошла спорная ситуация в гейме на подаче Свитолиной. В первом розыгрыше третьего гейма Соболенко сорвала удар и протяжно закричала. Несмотря на то что удар белоруски попал в корт, в матч вмешалась судья, посчитав крик Соболенко помехой для Свитолиной.

«Чемпионат» предлагает послушать звук крика белоруски, из-за которого она лишилась очка. Сет она уверенно выиграла со счётом 6:2.